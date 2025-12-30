İktidarın ifade özgürlüğüne karşı gazeteci, yazar ve yurttaşlara yönelik baskısı sürüyor.

Yalova'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası IŞİD'e yönelik paylaşım yapan Fatih Ergin, paylaşımdaki ifadeleri gerekçe gösterilerek gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Ergin, gözaltı haberini sosyal medyadan duyurdu.

Ergin gözaltında Vatan Caddesi’ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

MAHKEME'DEN KARAR

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Ergin, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi tamamlanan Ergin, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, Ergin'in serbest bırakılması kararını verdi.

Fatih Ergin, sosyal medya hesabından IŞİD'e yönelik şu paylaşımı yapmıştı:

'BİRİNCİ VAZİFE ANLAYIŞI'

Adli Kontrolle serbest bırakılan Fatih Ergin yeni bir açıklama yaptı. Ergin açıklamasında neden gözlaltına alındığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlar...

Türkiye'deki IŞİD yapılanması ile ilgili

Temmuz 2024 tarihinde yapmış olduğum ve konuk olduğum TV kanallarında sırası geldiğinde milyonlarca izleyenin önünde defalarca hatırlattığım doğrulanmış bir haberimi Yalova'da yaşanan hadise üzerinden hatırlattığım için dün gece gözaltına alındım...

Bir yılı aşkın bir zamandır 'Halkı yanıltıcı bilgi' olarak görülmeyen doğrulanmış bir haberimden dolayı 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla' suçlandım...

Adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldım...

Sığınmacı ve kaçak sorunu ile cihatçı terörizmi özel çalışma alanı haline getirmiş, bu hususta yüzlerce haber yapmış bir gazeteci olarak bugüne kadar yalnızca gerçeği haber yapma ilkesiyle hareket ettim. Yanıltıcı

bilgiyi değil, gerçeği alenen yaymaya çalıştım. Bunu da aldığım tehditlere ve hedef gösterilmelerime rağmen yaptım. Büyük Atatürk'ün bizlere emaneti olan bu aziz yurdun ve cumhuriyetimizin Suriye'ye, Irak'a, Lübnan'a dönüşmeme gayesi ile gerçeğin tarafında kalarak gazetecilik yapmaya devam edeceğim...

Gözaltı sürecimde ilk andan itibaren benimle dayanışma gösteren, desteğini esirgemeyen dostlarıma, meslektaşlarıma, avukatıma, siyasi parti liderleri ve milletvekillerine ve tabii ki kıymetli takipçilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum...

Birinci Vazife anlayışı ile mücadeleye ve gazetecilikte direnmeye devam..."