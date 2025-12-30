Türkiye genelinde birçok alana yönelik yürütülen uyuşturucu, fuhuş, bahis, kara para aklama operasyonlarının bir ayağı da medyaya oldu.

'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak', 'örgüt kurmak ve yönetmek' ve 'çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da tutuklanmıştı.

'ETKİN PİŞMANLIK' TALEBİ

Ek ifade verme bildirisi ile 'etkin pişmanlık' talebinde bulunan Ersoy, ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ersoy, etkin pişmanlıktan faydalanma talebini içeren beyanları doğrultusunda savcılıkça dinlendi.

'UYUŞTURUCU KULLANDIM' İTİRAFI

Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık için verdiği ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili bilgiler de veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.

SAVCILIK YETERLİ BULMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerde bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı belirtildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mehmet Akif Ersoy 3 saatlik ek ifadesinin ardından yeniden tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

ERSOY NE DEMİŞTİ?

İlk ifadesinde Mehmet Akif Ersoy, Mahkeme'deki savunmasında hakkındaki suçlamaların utanç verici olduğunu söylemişti.

Son iki aydır yakınlarıyla "Başıma bir şey gelir mi?" diye konuştuğunu anlatan Mehmet Akif Ersoy, "Ailem adına, bana güvenenler adına üzüldüm. İfadelerdeki sorular çirkin ifadelerdi. Gizli tanık yönünden sorulan sorulara, hepsine açık yüreklilikle cevap verdim" demişti.

"Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur" diyen Ersoy, savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara tepki göstermişti.