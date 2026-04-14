Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 77.’si düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, sanat alanındaki iddiasını bir kez daha kanıtladı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Can, seramik dalında Başarı Ödülü’ne layık görülerek üniversiteyi gururlandırdı.

1939 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen ve Türkiye’nin en köklü sanat organizasyonlarından biri olarak kabul edilen bu prestijli yarışmada elde edilen bu başarı, yalnızca bireysel bir kazanım değil; aynı zamanda Şeyh Edebali Üniversitesinin sanata verdiği değerin, üretim odaklı eğitim anlayışının ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden akademik ortamının güçlü bir yansıması oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Emre Can’ın ödüle layık görülen “Zaman Eğrisi” adlı eseri, dijital üretim teknolojileri ile geleneksel seramik tekniklerini ustalıkla bir araya getirerek çağdaş sanat pratiğine yenilikçi bir bakış sunuyor. Seçici kurul tarafından değerlendirilen toplam 783 eser arasından seramik kategorisinde jüri tarafından ödüle değer bulunması, Üniversitenin sanatsal araştırma ve üretimde ulaştığı yüksek niteliğin somut bir göstergesidir.

Şeyh Edebali Üniversitesi, sanat eğitimini yalnızca teknik becerilerle sınırlamayan; disiplinlerarası yaklaşımı, çağdaş üretim tekniklerini ve özgün ifade biçimlerini destekleyen güçlü altyapısı ile öğrencilerini ve akademisyenlerini ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya taşımaya devam ediyor. Üniversitede yer alan atölyeler, araştırma imkanları, sergi olanakları ve sektörle kurulan güçlü bağlar sayesinde akademisyenlere üretimlerini özgürce geliştirebilecekleri ilham verici bir ortam sunuluyor.