Antalya’da yabancı uyruklu 25 yaşındaki sera işçisi kadının ateşli silahla göğsünden vurulmuş halde evde ölü bulunduğu olayda bir gelişme yaşandı. Boş kovan ve silahın olay yerinde bulunamaması nedeniyle soruşturmayı derinleştiren Cinayet Baro Amirliği ekiplerinin 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7509 sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda, bir kişinin silahla kendisini yaraladığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bildirilen adrese gelen sağlık ekipleri göğsünden ateşli silahla yaralanmış kadın şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede isminin Vahda Şevvah olduğu ve 25 yaşında olduğu öğrenilen kadının ateşli silahtan çıkan kurşun neticesi yaşamını yitirmesine rağmen olay yerinde ateşli silah ve kovana rastlamadı. Bunun üzerine ekipler ev içerisinde ve çevresinde silahı bulmak için arama yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kadının şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi üzerine cinayet büro amirliği ekipleri olay anında evde bulunan kayınvalidesi ve çocuklar ile eşinin ifadesine başvurdu. Göğsünden ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunan Vahda Şevvah’ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, genç kadının eşi H.B. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay yerinde boş kovan ve silah bulunmaması nedeniyle soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.