Migros işçilerinin eylemleri ile gündeme gelen sendika Tez Koop İş’in yönetimi konusunda farklı iddialar ortaya atıldı. Migros yönetimi ile masaya oturan sendikanın yöneticileri daha önce Gazete Pencere’ye yaptığı açıklamada 170 bin lira maaş aldıklarını söylemişti. Sonrasında ise sendika yöneticilerinin KKTC’de kumar oynadığı görüntüler basına yansımıştı. Sendikanın 2024 yılının aralık ayında 5 yıldızlı bir otelde düzenlediği toplantıda Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu ve Genel Sekreteri Hakan Bozkurt’un kumarhanede olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın haberine göre, Tez Koop İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ve sendikanın Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, KKTC’de 7 yıldızlı otel ve kumarhanenin yer aldığı projeden daire satın aldı. Lüks sitedeki 2+1 dairelerin 10 milyon liraya satıldığı belirtiliyor.

Gazete Pencere’nin ulaştığı sendika yöneticilerinin henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

MİGROS YÖNETİMİ SENDİKALAR İLE GÖRÜŞÜYOR

Türkiye’nin en büyük marketlerinden biri olan Migros’un depolarında DGD-SEN öncülüğünde başlayan eylemler ülkenin gündeminde. İşçiler sendikal haklarının tanınması ve enflasyon altında ezilen ücretlerine zam istedikleri için iş bıraktı. Bunun üzerine Migros ise iş bırakan işçileri işten attı.

Ayrıca Tez Koop İş ile TİS masasına oturan Migros yönetimi DGD-SEN’in yetkisinin olmadığını iddia etti. Ancak Tez Koop İş ile yapılan görüşmelere Migros işçileri de tepki gösteriyor. Zira yapılan görüşmede konuşulan zam oranları ve şartlar işçileri memnun etmiş değil.