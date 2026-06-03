“İki Şafak Arasında” ve “Tereddüt Çizgisi” gibi yapımlarıyla tanınan Nacar’ın imzasını taşıyan proje, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerde Birkan Sokullu ve Kaan Miraç Sezen yer alırken; Yasemin Kay Allen, Gökçe Güneş Doğrusöz, Durukan Çelikkaya, Emir Berke Zincidi, Osman Can Bağır, Elif Verit, Lidya Pınar ve Şerif Erol gibi isimler de kadroda bulunuyor.

Türkiye genelinde yapılan açık çağrı süreciyle seçilen genç oyuncu Mert Fındıkçı da dizide Serhat karakterine hayat veriyor.

Senaryosu Alsem Roidi tarafından kaleme alınan “Palas Pandıras”, basketbolun rekabetçi dünyasını merkezine alarak, kariyeri başlamadan sona eren eski bir basketbolcunun hikâyesini anlatıyor. Farklı sorunlarla mücadele eden beş lise öğrencisiyle yolları kesişen bu karakter, İstanbul şampiyonluğu hedefi için kurulan takımın parçası oluyor. Ancak takımın asi ve yetenekli oyuncusuyla yaşadığı gerilim, onu geçmişiyle ve yaptığı hatalarla yüzleşmeye zorlayacak.