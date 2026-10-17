Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve sağanak sebebiyle bölgelerde hasar giderme çalışmaları sürüyor. Selden etkilenenlerden biri de Amatör Lig kulübü Ayazağaspor'un kullandığı Ayazağa Atatürk Stadı oldu.

Yağışların ardından stat ve çevresi çamurla kaplanırken, Ayazağa Spor Tesisleri kullanılamaz hale geldi.

STAT YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

Sel felaketinde ağır hasar alan Ayazağa Atatürk Stadı'nın tamamen yıkılarak yeniden inşa edilmesine karar verildi.

Ayazağa'daki futbol sahasında küçük yaş gruplarına futbol eğitimi veriliyor, aynı zamanda amatör lig karşılaşmaları oynanıyordu.

Ayazağaspor Kulübü Başkanı Sedat Yaşar açıklama yaptı:

Yaşar, "Ayazağa halkına geçmiş olsun. Durum çok kötü. Devletimiz bizi yalnız bırakmaz. Ben buna inanıyorum. Dükkanların bütün malzemeleri kulübün sahasına indi. Oradaki pislik ve çamur hat safhada. Ne halı kullanılabilir, ne saha kullanılabilir, ne soyunma odaları kullanılabilir" ifadelerini kullandı.