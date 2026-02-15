Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar, aşırı yağışların ardından Savrun Çayı'nın sürüklediği ağaçları yakacak odun yapmak üzere topluyor. Yurttaşlar, tehlikeli olduğu halde başka bir çarelerinin olmadığını söylüyor.

TEHLİKELİ AMA ODUN PAHALI

Ağaç toplayan bir vatandaş, "Kışlık odunumuzu çıkarıyoruz. Zor da olsa kışlık odunu çıkarıyoruz. Odunun tonu pahalı, 3-4 bin lira var tonu. Bu çınar ağacı, tonu 3-4 bin lira. Tehlikeli ama yakacak yok" dedi.

Başka bir vatandaş da "Yakacak odun çıkarıyoruz Savrun Çayı'ndan. Odun pahalı. Tonuna 4,5-5,5 bin lira diyorlar. Buradaki ağaç kaç ton gelir bilmiyoruz, yakacağız. Savrun Çayı taştığı zaman böyle oluyor. Tehlikeli ama ne yapalım?" şeklinde konuştu.

Diğer bir vatandaş ise "Ne yapalım? Yakacak odun topluyoruz. Odun pahalı tabii ki, tonu 4 bin 500 lira. Burada bedava olur mu? Bir sel gelince odun yapıyoruz" dedi.