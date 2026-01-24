Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada emekli maaşlarına yapılan düzenlemeleri sert bir dille eleştirerek hükümete çağrıda bulundu.

Özdağ, mevcut teklifin emekliyi enflasyona ezdirdiğini belirterek, 7. maddenin yeniden görüşülmesi gerektiğini savundu.

Özdağ’ın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşma şu şekilde:

ÖZDAĞ’DAN HÜKÜMETE “MODERN HIRSIZLIK” SUÇLAMASI VE EMEKLİ ZAMMI ÇAĞRISI

“Plan ve Bütçe Komisyonu’nun talebi, Danışma Kurulu’nun kararı ve bu Meclis'in de onayıyla yedinci maddeyi tekrar görüşme imkanı var. Size bu imkanı veriyoruz. Bundan daha büyük bir fırsat olamaz.

Bakın, siz 16.881 lira olan en düşük emekli maaşını 18.839 liraya çıkarttınız. Yani yüzde 12.19 zam yapmıştınız. Daha sonra kamuoyunun baskısıyla ve muhalefetin baskısıyla bu zammı yüzde 18.70’e çıkardınız. Peki, SSK ve BAĞ-KUR ile ilgili bu zamları niye yüzde 12.19’da bıraktınız? Gelin onları da yüzde 18.19’a çıkartalım.

Aynı zamanda şunu yapalım: Değerli milletvekilleri, iktidar milletvekilleri, hükümet milletvekilleri; memurlara ve emekli memurlara ne verdiniz siz? Yüzde 12.70 verdiniz, yüzde 18.70 verdiniz. Verin bunu; ama seyyanen bir zam verelim bunlara. Onlara 10 bin lira zam verelim.

“MİLLET SİZİ SEÇİMDE DEĞERLENDİRECEK”

Eğer 'hükümette para yok, hazinede para yok' diyorsanız; kendi mefhumu muhalifinden Türkiye’yi kötü yönettiğinizi söylüyorsunuz demektir. Millet de bunun değerlendirmesini mutlaka bir seçimde yapacak ve göreceksiniz. Millet size, 'Siz bizi açlığa mahkum ettiniz; 2024 yılını emekliler yılı ilan ettiniz ama yine aynı şekilde bizi enflasyona ezdirdiniz' diyecek.

Şimdi şöyle söylüyorsunuz: 'Hayır, biz sizi enflasyona ezdirmiyoruz' diyorsunuz. Ama enflasyonun ortalamasını aldığımızda; TÜİK rakamlarıyla, İTO’yla ve ENAG’la beraber yüzde 42.7 bir enflasyon rakamı, bir ortalaması var. Ama siz kalemle oynuyorsunuz, TÜİK’le oynuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz TÜİK’le? 'Tayyip’i Üzme İstatistik Kurumu'yla... Ben söylemiyorum bunu, sabık bakanınız Süleyman Soylu söylüyordu.

“MODERN HIRSIZLIK YAPIYORSUNUZ”

Onlar kalemlerle oynayarak ENAG rakamlarının veya İTO rakamlarının dışında ve enflasyon sepetinin kalemlerini açıklamadan, mahkemeye dahi gönderdiğiniz zaman mahkemeye de baskı yaparak 'siz bunları açıklayamazsınız' diyerek objektif olmuyorlar. Siz bu paraları emeklilerin cebinden, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan, BAĞ-KUR’dan ve aynı zamanda memurların cebinden alarak modern bir gaspçılık yapıyorsunuz. Hırsızlık yapıyorsunuz; modern hırsızlık! Tespit yapıyorum, iddia ediyorum.

“GELİN DOĞRUYU YAPIN”

Gelin, size büyük imkan veriyoruz; yedinci maddeyi tekrar görüşelim. Çünkü daha önce bir bedel ödediniz. Ne zaman ödediniz? Olağanüstü toplantı için bu Meclis'i toplantıya çağırdık; Sayın Özgür Özel o zaman Grup Başkanıydı, şimdi Genel Başkan kendisi. Siz o zaman da bizim teklifimize 'ret' oyu vermiştiniz. Daha sonra bizim baskılarımızla beraber, emekliye bir defaya mahsus beş bin lira zammı bile çok gördünüz. Çalışanlara ve Ziraat Odaları’na kayıtlı olanlara da vermek istemediniz; bizim baskılarımızla verdiniz.

Gelin doğruyu yapın. Hep beraber bu yedinci maddeyi tekrar yeniden bir daha söylüyorum Plan ve Bütçe Komisyonu talebi, Danışma Kurulu kararı ve Yüce Meclis'in onayıyla tekrar görüşelim ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir zam yapalım.”