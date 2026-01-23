TBMM'de en düşük emekli aylığını da içeren 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 243 oy kabul ve 179 ret oyuyla geçirildi. Oylamaya 85 iktidar vekili, 83 de muhalefet vekili katılmadı.

İŞTE DEM BU KADAR TÜRKİYE PARTİSİ

DEM milletvekillerinin yüzde 74'ü emeklilerinin kaderini belirleyen bu oturuma katılmadı. Meclis'te 56 vekili bulunan DEM'in 47 vekilinin oylamaya katılmaması "DEM ne kadar Türkiye partisi olduğunu gösteriyor" yorumlarına sebep oldu.

MUHALEFET 'TAM' KATILSA DURUM FARKLI OLABİLİRDİ

Oylamada dikkat çeken ayrıntılardan biri de muhalefet bloğundan 83 milletvekilinin oylamaya katılmaması oldu. 64 oy farkla kabul edilen değişiklik, muhalefetin tam katılımıyla reddedilebilir ve kamuoyunda büyük yankı uyandırabilirdi.