Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, kamu hastanelerinin ve tesislerinin özelleştirme kapsamına alındığını açıkladı. İktidarın özel işletmeli şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini bütçeyi sömüren bir karadeliğe dönüştürdüğünü söyleyen Özdağ, sağlık kuruluşlarının satılarak durumun kurtarılmaya çalışıldığını ifade etti.

Selçuk Özdağ'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

32 ilde tam 71 sağlık alanı ve tesisi özelleştirme kapsamına alındı.

Özel işletmeli şehir hastaneleri ile sağlık hizmetlerini bütçeyi sömüren bir kara deliğe dönüştüren iktidar partisi, diğer kamu hastanelerini ve sağlık tesislerini satarak durumu kurtarmaya çalışıyor.

Listede neler var neler;

➡️ Devlet hastaneleri,

➡️ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri,

➡️ Fizik Tedavi Hastaneleri,

➡️ ASM’ler,

➡️ Toplum Sağlığı Merkezleri.

Özelleştirme kapsamına alınan kurumlarla ilgili Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi verdim.

Bu yerler satılacak mı?

Kiralanacak mı?

İmar kapsamı değiştirilerek birilerine peşkeş çekilecek mi?

Sağlık kurumları iktidarın bütçe açıklarını kapatma aracı değildir. Sağlık, üzerinden rant devşirme, yandaşlara ve fondaşlara peşkeş çekme alanı değildir. Milletimizin akıl ve beden sağlığı ile oynamayı bırakın artık.