Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor son olarak İtalya'nın Reggio Emilia takımında forma giyen Troy Caupain ile anlaşma sağladı.
SELÇUK ERNAK İLE YENİDEN BULUŞUYOR
Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak'ın 2021-22 sezonunda Darüşşafaka'dan eski öğrencisi olan 1995 doğumlu 1.93 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu yeni sezonda bordo mavili formayı terletecek.
İTALYA'DA DİKKAT ÇEKEN SEZON
Geride kalan sezonda Reggio Emilia formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Caupain, İtalya Ligi'nde çıktığı 32 maçta 15 sayı, 3.9 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı.
Europe Cup'ta ise 14 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki guard, 13.4 sayı, 4 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla oynadı.