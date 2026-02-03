Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli gururu insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın bu yıl içerisinde göreve başlayacağını duyurdu.

Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, 2026 yılının şirket için "üretim" yılı olacağını vurguladı.

2025 yılındaki başarılara değinen Bayraktar, yeni dönemde yapay zeka ve seri üretim odaklı bir yol haritası izleyeceklerini belirtti.

KIZILELMA’nın envantere giriş süreciyle ilgili konuşan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“2026'nın anahtar kelimesi Baykar için üretim olacak. Bütün platformlarımızda hızlı üretime, yapay zeka destekli sürü teknolojisine hızla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah KIZILELMA envantere girip göreve başlayacak.”

2025 İHRACAT ŞAMPİYONLUĞU İLE KAPANDI

Baykar’ın ekonomik performansına da dikkat çeken Selçuk Bayraktar, şirketin 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat yaparak dünya SİHA pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Baykar, elde ettiği gelirin yüzde 90’ını yurt dışı satışlarından kazanarak üst üste üçüncü kez dünyanın en büyük SİHA üreticisi unvanını korudu.

HAVACILIK TARİHİNDE İLKLER

2025 yılının KIZILELMA için tarihi başarılarla geçtiğini hatırlatan Bayraktar, iki KIZILELMA’nın gerçekleştirdiği yakın kol uçuşunun dünya havacılık muharebe tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Ayrıca KIZILELMA'nın, ASELSAN imzalı AESA radarı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen Gökdoğan füzesiyle yaptığı görüş ötesi atışın başarısına da değindi.

Baykar'ın 2026 vizyonunda, KIZILELMA’nın TSK envanterine dahil edilerek aktif görev alması ve yapay zeka destekli sürü teknolojilerinin tüm platformlara entegre edilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.