Baykar tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen AKINCI TİHA, savunma sanayisinde önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Bu kapsamda gerçekleştirilen test atışında, Roketsan'ın geliştirdiği TEBER-82 kanatlı güdüm kiti kullanıldı.

Atış, hedefin tam isabetle vurulmasıyla sonuçlandı ve aracın yüksek hassasiyetli taarruz kabiliyetini bir kez daha kanıtladı.

TEST GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, başarılı testin görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşım, yerli savunma teknolojilerinin ilerleyişine dair kamuoyunda ilgi uyandırdı ve AKINCI TİHA'nın operasyonel etkinliğine vurgu yaptı.