Süper Lig’de bu sezon namağlup ilerleyen Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'nin forvete transfer etmek istediği isimler belli oldu
Süper Lig'in dev takımı Fenerbahçe, devre arası bitmeden forvet hattına takviye yapmak istiyor; sarı-lacivertli ekibin, gündemine tanıdık isimler geldi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertli ekip, forvet hattını güçlendirmek için son olarak Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı.
Domenico Tedesco, Jhon Duran’ın takımdan ayrılması gündemdeyken forvet hattına takviye talep etti. Fenerbahçe, forvet hattı için tanıdık isimleri gündemine aldı. Murat Zorlu'nun haberine göre, Sarı-lacivertlilerde forvet transferi için dört tanıdık isim öne çıkıyor: Eldor Shomurodov, Deniz Gül, Krzysztof Piatek ve Wout Weghorst.
Sarı-lacivertli ekipte Duran'ın Zenit'e transferi bekleniyor.
Fenerbahçe teknik heyeti, En-Nesyri’nin performansından memnun değil. Faslı yıldızın Al-İttihad’a transferi ise son anda iptal olmuştu.