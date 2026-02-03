Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
Fenerbahçe'nin forvete transfer etmek istediği isimler belli oldu

Fenerbahçe'nin forvete transfer etmek istediği isimler belli oldu

Süper Lig'in dev takımı Fenerbahçe, devre arası bitmeden forvet hattına takviye yapmak istiyor; sarı-lacivertli ekibin, gündemine tanıdık isimler geldi.

İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig’de bu sezon namağlup ilerleyen Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekip, forvet hattını güçlendirmek için son olarak Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı.

Domenico Tedesco, Jhon Duran’ın takımdan ayrılması gündemdeyken forvet hattına takviye talep etti. Fenerbahçe, forvet hattı için tanıdık isimleri gündemine aldı. Murat Zorlu'nun haberine göre, Sarı-lacivertlilerde forvet transferi için dört tanıdık isim öne çıkıyor: Eldor Shomurodov, Deniz Gül, Krzysztof Piatek ve Wout Weghorst.

Krzysztof Piatek

Wout Weghorst

Eldor Shomurodov

Deniz Gül

Sarı-lacivertli ekipte Duran'ın Zenit'e transferi bekleniyor.

Fenerbahçe teknik heyeti, En-Nesyri’nin performansından memnun değil. Faslı yıldızın Al-İttihad’a transferi ise son anda iptal olmuştu.

