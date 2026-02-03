Fenerbahçe'nin forvete transfer etmek istediği isimler belli oldu

Domenico Tedesco, Jhon Duran’ın takımdan ayrılması gündemdeyken forvet hattına takviye talep etti. Fenerbahçe, forvet hattı için tanıdık isimleri gündemine aldı. Murat Zorlu'nun haberine göre, Sarı-lacivertlilerde forvet transferi için dört tanıdık isim öne çıkıyor: Eldor Shomurodov, Deniz Gül, Krzysztof Piatek ve Wout Weghorst.