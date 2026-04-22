2022 yılında evlenen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, kızları Leyla Pera’nın doğumuyla birlikte ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

ADI ROL ARKADAŞI İLE ANILMIŞTI

Son dönemde ise Paşalı’nın rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığına dair iddialar da gündeme gelmişti. Ayrıca çiftin 16 Nisan’daki evlilik yıl dönümlerine ilişkin herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

Artan söylentilerin ardından çift, ortak bir açıklama yaparak evliliklerinde zor bir dönemden geçtiklerini kabul etti. Açıklamada, her ilişkide yaşanabilecek iniş çıkışlara dikkat çekilirken, bu süreci sakin şekilde ve kendi içlerinde çözmeye çalıştıkları ifade edildi.

Ayrıca sessiz kalmalarının yanlış yorumlanarak spekülatif haberleri artırdığı belirtilerek, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Çift, özel hayatlarına gösterilen anlayış için teşekkür etti.