İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesi’ne yönelik “rüşvet ve yolsuzluk” iddiaları kapsamında 27 Mart’ta başlattığı soruşturmada ilk dalgada Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış, 9’u tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 20 Nisan’da ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan, aralarında Celalettin Çoban ve Özhan Özgöbek’in de bulunduğu 29 kişinin ifadeleri İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 19 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında 16 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şöyle:

Ahmet Arslan

Ahmet Yıldız

Ali Arı

Fahreddin Altundal

Ferhat Cucu

Mehmet Arslan

Mustafa Arslan

Rahmi Altundal

Sefa Taşcı

Akın Cantürk

Celalettin Çoban

Cemal Ak

Ceren Yeşildağ

Özhan Özgöbek

Ulaş Küçükakın

Ümut Demir