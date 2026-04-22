Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki veriler ışığında motorin fiyatlarında 2,33 TL düzeyinde bir indirim hesaplandı.
Motorinli araç kullananlar dikkat: Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor
Enerji piyasası uzmanı Olcay Aydilek, motorine büyük bir indirim hesaplandığını duyurdu. Toplamda 2,33 TL olarak öngörülen motorin indiriminin sadece dörtte biri vatandaşın cebine yansıyacak.
Ancak motorine yapılacak indirimin tamamı pompa fiyatlarına indirim olarak yansımayacak.
Sektörden alınan bilgilere göre, daha önce uygulanan ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın vergi yoluyla sübvanse edilmesini öngören eşel mobil sistemi gereği, hesaplanan indirimin büyük bir kısmı kamu maliyesine aktarılacak.
ÖTV'ye aktarılacak aısım ise %75 (İndirimin feragat edilen vergilerin karşılanması için kullanılması)
Pompa satış fiyatına yansıyacak kısım %25...
SÜRÜCÜLERİN CEBİNE NE KADAR YANSIYACAK?
Yapılan hesaplamalara göre, motorine yapılacak 2,33 TL’lik indirimin yaklaşık 58-59 kuruşluk kısmı bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarında düşüş olarak görülecek.
Motorine yapılacak indirim, bu gece yarısından itibaren (saat 00.00) tüm Türkiye genelinde geçerli olacak.
