Motorinli araç kullananlar dikkat: Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor

Enerji piyasası uzmanı Olcay Aydilek, motorine büyük bir indirim hesaplandığını duyurdu. Toplamda 2,33 TL olarak öngörülen motorin indiriminin sadece dörtte biri vatandaşın cebine yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki veriler ışığında motorin fiyatlarında 2,33 TL düzeyinde bir indirim hesaplandı.

Ancak motorine yapılacak indirimin tamamı pompa fiyatlarına indirim olarak yansımayacak.

Sektörden alınan bilgilere göre, daha önce uygulanan ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın vergi yoluyla sübvanse edilmesini öngören eşel mobil sistemi gereği, hesaplanan indirimin büyük bir kısmı kamu maliyesine aktarılacak.

Motorine yansıyacak toplam indirim 2,33 TL olacak.

ÖTV'ye aktarılacak aısım ise %75 (İndirimin feragat edilen vergilerin karşılanması için kullanılması)

Pompa satış fiyatına yansıyacak kısım %25...

SÜRÜCÜLERİN CEBİNE NE KADAR YANSIYACAK?

Yapılan hesaplamalara göre, motorine yapılacak 2,33 TL’lik indirimin yaklaşık 58-59 kuruşluk kısmı bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarında düşüş olarak görülecek.

İndirimin ardından büyükşehirlerdeki güncel motorin fiyatlarının 58-59 kuruş daha aşağı çekilmesi bekleniyor.

Motorine yapılacak indirim, bu gece yarısından itibaren (saat 00.00) tüm Türkiye genelinde geçerli olacak.

Enerji piyasası uzmanı Olcay Aydilek'in paylaşımının tamamı şöyle "Motorine, bu gece yarısından geçerli indirim... Motorine, 2,33 TL indirim hesaplandı. Eşel mobil gereği indirimin yüzde 75'i ÖTV'ye kesilecek, kalan yüzde 25'i pompa satış fiyatına yansıtılacak. 58-59 kuruş."

