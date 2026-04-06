İzmir Foça'da görev yaparken henüz 22 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Sude Sarıkaya'nın Adana Buruk Mezarlığı'ndaki kabrine yapılan çirkin saldırı anne Duru Sarıkaya'nın taktırdığı güvenlik kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Türk bayrağına ve kabir maneviyatına yapılan saygısızlık pes dedirtti.

Şehit Sarıkaya'nın annesi görüntüleri izledikten sonra göz yaşlarına boğuldu. Anne Duru Sarıkaya şunları söyledi.

“Ben tek başıma büyütmüştüm onu. Yavrumun üzerine çıkıp çiğnemişler, bayrağa zarar vermişler.

İnşallah tez günde kendileri de yatsın, üzerlerinde gezen olsun kendilerinin de.

Ben yüzüne bakamadığım yavrumun...

Bayrağımızın üstünde geziyorlar.

Tepeliyorlar, kuzumun üstünde geziyorlar. 'Güzelliğini, bu güzel kız benim miymiş?' dedim; bakamıyordum kuzumun yüzüne.

Musalla taşının üstünde 'Bu güzel kız benim miymiş?' dedim; kuzumun yüzüne bakamıyordum.

4 yaşında babasız kaldı."

NE OLMUŞTU?

2007 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Sarıkaya’nın kızı, polis memuru 22 yaşındaki Sude Sarıkaya, 2 Kasım 2024’te İzmir’in Foça ilçesinde hayatını kaybetti.

Genç kadın, Adana’daki Buruk Mezarlığı’nda babasının yanına defnedildi. Kızının mezarını adeta ev gibi süsleyen anne Duru Sarıkaya, mezara oyuncak ve biblolar koydu.

Ancak bir süre sonra mezarlıktan hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine anne Sarıkaya, mezara güvenlik kamerası taktırarak önlem aldı. Buna rağmen biri kadın 4 kişi mezara gelerek hem oyuncak ve bibloları çaldı hem de mezara zarar verdi.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.