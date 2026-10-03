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Kaynak: Haber Merkezi

2017 yılında Diyarbakır'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Ali Sevim'in 8 yaşındaki oğlu Eyüphan'ın sünnet düğünü için babasının meslektaşları özel bir organizasyona imza attı.

Eyüphan'ın isteği üzerine, şehit polis Ali Sevim'in adını taşıyan TOMA sünnet aracı olarak hazırlandı.

TOMA TÜRK BAYRAKLARI VE BALONLARLA SÜSLENDİ

Sünnet düğünü için hazırlanan TOMA, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Polis araçlarının da katılımıyla Eyüphan için konvoy oluşturuldu.

Evinden alınan Eyüphan, babasının meslektaşlarının eşlik ettiği konvoyla düğün salonuna götürüldü.

"ÇOK MUTLUYUM"

Yaşadığı mutluluğu dile getiren Eyüphan, “Sünnet düğünüme babamın adının yazılı olduğu TOMA aracıyla gidiyorum. Çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.