2017 yılında Diyarbakır'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Ali Sevim'in 8 yaşındaki oğlu Eyüphan'ın sünnet düğünü için babasının meslektaşları özel bir organizasyona imza attı.

Şehit polisin oğluna unutulmaz sünnet düğünü: Babasının adını taşıyan TOMA ile gitti - Resim : 1

Eyüphan'ın isteği üzerine, şehit polis Ali Sevim'in adını taşıyan TOMA sünnet aracı olarak hazırlandı.

TOMA TÜRK BAYRAKLARI VE BALONLARLA SÜSLENDİ

Sünnet düğünü için hazırlanan TOMA, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Polis araçlarının da katılımıyla Eyüphan için konvoy oluşturuldu.

Şehit polisin oğluna unutulmaz sünnet düğünü: Babasının adını taşıyan TOMA ile gitti - Resim : 2

Evinden alınan Eyüphan, babasının meslektaşlarının eşlik ettiği konvoyla düğün salonuna götürüldü.

"ÇOK MUTLUYUM"

Yaşadığı mutluluğu dile getiren Eyüphan, “Sünnet düğünüme babamın adının yazılı olduğu TOMA aracıyla gidiyorum. Çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Şehit polisin oğluna unutulmaz sünnet düğünü: Babasının adını taşıyan TOMA ile gitti - Resim : 3