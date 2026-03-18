Adana’nın Kozan ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında tören gerçekleştirildi.

Törende, 1981 yılında şehit olan Hakkı Bulduk’un kızı Dürdane Tutar, kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Babası şehit düştüğünde henüz anne karnında beş aylık olduğunu belirten Tutar, iki ağabeyiyle birlikte yetim büyüdüğünü söyledi.

Babasının sesini hiç duymadığını, elini hiç tutamadığını dile getiren Tutar, buna rağmen onun onurunu ve mirasını yüreğinde büyüttüğünü ifade etti. Şehit evladı olmanın taşıdığı anlamı anlatan Tutar, "Bizim hikayemiz eksik değildir, tamamlanmamış bir fedakarlığın adıdır" dedi.

Çanakkale ruhuna da değinen şehit kızı Tutar, bu zaferin yalnızca bir savaş olmadığını belirterek, "Çanakkale, imanın konuştuğu, yüreğin devleştiği yerdir" ifadelerini kullandı.

Babasının emanetine sahip çıkacağını belirten Tutar, "Bu topraklar şehitlerimizin emanetidir. Bu bayrak onların kanıyla rengini almıştır. Bu millet şehidini unutturmaz" diye konuştu.

Program sonunda tüm şehitler anılırken, gazilere de şükranlar sunuldu.