Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan program kapsamında; katılımcılar, özel limanda bir araya geldi.

Daha sonra tekneye binen gaziler, şehit aileleri ve yaşlı vatandaşlar, Marmara Denizi açıklarında tur atarak keyifli anlar yaşadı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gaziler, şehit aileleri ve yaşlıların Tekirdağ’ın güzelliklerini denizden görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle anlamlı bir etkinlik yapmak istedik. Tekne turu düzenledik ve etkinliğe katılan herkesin mutluluğunu görmek bizleri çok sevindiriyor. Kentimizin güzelliklerini denizde izleyerek keyifli bir zaman geçiriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de kurum olarak her zaman gaziler, yaşlılar ve şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.