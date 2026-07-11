Kaynak: Diğer

Büyük oranda ulaşım projelerinde kullanılan Kamu Özel İşbirlii (KÖİ) modeli, şehir hastaneleri ile sağlık alanına da girdi. KÖİ müteahhitlerine verilen garantiler nedeniyle kamunun bütçesinde adeta karadelik açıldı.

İktidarın, “Kamu bütçesine az yük getiriyor” dediği çok sayıda KÖİ projesinin, uzun süreli garanti ödemeleri ve sözleşme yükümlülükleri nedeniyle “Astarı yüzünden pahalıya geldi” yorumlarına sebep oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği şehir hastaneleri için kamu bütçesinden yapılan ödemelerin büyüklüğü de KÖİ Modeli’ne yönelik eleştirilerin bir kez daha ortaya koydu.

BÜTÇEDE KARADELİK

Türkiye’de, Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile ilk şehir hastanesi, 2016 yılında Yozgat'ta hizmete açıldı. KÖİ Modeli ile inşa ettirilen toplam şehir hastanesi sayısı ise 2026 itibarıyla 18’e ulaştı. Devletin kasasından bir kuruş dahi çıkmayacağı savunulan şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesini kısa sürede yuttu. Türkiye’deki 18 şehir hastanesini işleten müteahhitlere 2025 yılında aktarılan toplam kaynak, 111 milyar 100 milyon 278 bin TL olarak hesaplandı.

MİLYARLARCA LİRA VERİLDİ

KÖİ Modeli ile inşa ettirilen 18 şehir hastanesinin, 2026 yılında da bütçeyi yutmaya devam ettiği görüldü. Sağlık Bakanlığı, 2026 yılının ocak-haziran döneminde şehir hastanelerine yönelik faaliyetler kapsamında 70 milyar 170 milyon 321 bin TL harcadı.



KÖİ modeli ile müteahhitlere inşa ettirilen hastaneler için 2026 yılının ilk ayında Sağlık Bakanlığı bütçesinden 22,2 milyar TL’lik kaynak kullanıldı. Şehir hastaneleri müteahhitleri bakanlığa, şubat ve mart aylarında ise sırasıyla 6,3 milyar TL ve 6,7 milyar TL’lik fatura kesti. KÖİ modeli ile inşa ettirilen şehir hastanelerinin bütçeye yükü nisan ayında ise 22,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Şehir hastanelerinin kamuya faturası, mayıs ayında ise 5,4 milyar TL olarak kesildi. Şehir hastaneleri için ödenen para, haziran ayında ise 7 milyar TL’ye yükseldi.

KÖİ kapsamındaki şehir hastaneleri için Ocak-Mayıs 2026 döneminde yapılan ödemeler, aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak: 22 milyar 223 milyon 102 bin TL

Şubat: 6 milyar 327 milyon 820 bin TL

Mart: 6 milyar 735 milyon 625 bin TL

Nisan: 22 milyar 276 milyon 439 bin TL

Mayıs: 5 milyar 474 milyon 946 bin TL

Haziran: 7 milyar 132 milyon 388 bin TL

KANSERE CEP HARÇLIĞI

Şehir hastaneleri için 70,1 milyar TL’lik kaynak kullanılan Sağlık Bakanlığı bütçesinden, “Kanserle Mücadele Faaliyetleri” kapsamında kullanılan kaynağın ise 106,5 milyon TL’de kaldığı belirlendi.