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Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

CHP ANKARA İL ÖRGÜTÜ'NDEN BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

Yaşanan sürecin ardından CHP Özgür Ankara İl Örgütü sosyal medya hesabı üzerinden acil bir açıklama yayımladı. Yapılan operasyonu "hukuksuz" olarak nitelendiren il örgütü, tüm partilileri ve Ankaralı vatandaşları Çankaya Belediyesi binası önüne davet etti.

Paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankayamızın Belediye Başkanlığı’na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partililerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı; Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz.

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