"Türkiye'yi ev sahibi yapacak proje" sloganıyla büyük umutlarla yola çıkan Damla Kent gayrimenkul sertifikası, geride bıraktığı 11 ayda küçük yatırımcıya ağır bir fatura kesti. Uzmanların fiyatlama ve model üzerindeki tüm uyarılarına rağmen Ağustos 2025'te 7.46 TL'den borsaya merhaba diyen proje, borsa endeksinin ralli yaptığı dönemde güncel olarak 6.04 TL seviyesine kadar geriledi.

Sözcü’de Tolga Uğur’un haberine göre; aynı 11 aylık periyotta borsa performansı baz alındığında yatırımcının kaybı yüzde 40'a dayanırken, alternatif getiri aracı olan mevduat faizi hesaba katıldığında reel erime yüzde 50'nin üzerine çıkıyor. Halka arz büyüklüğü 21.4 milyar lira olan projenin güncel piyasa değeri ise 17 milyar liraya inerek 4.4 milyar liralık devasa bir buharlaşmaya sahne oldu.

YATIRIMCILARIN ÜÇTE İKİSİ HAYALLERİNDEN VAZGEÇTİ

Zararın giderek büyümesi, "damlaya damlaya ev sahibi olma" hayali kuran vatandaşın projeden hızla uzaklaşmasına neden oldu. Halka arz döneminde 726 bin olan yatırımcı sayısı, 9 Temmuz itibarıyla 237 bine çakıldı. Bu tablo, yatırımcıların yaklaşık yüzde 68'inin ev sahibi olamadan sertifikalarını satıp çıkış yaptığını gösteriyor.

Sertifika değerindeki bu sert erime, projedeki konut fiyatlarına da yansıdı. Bu dönemde 1+1 dairelerin fiyatı 1.2 milyon liralık düşüşle 5 milyon liraya, 2+1 dairelerin fiyatı ise 2.5 milyon liralık kayıpla 10 milyon liraya geriledi. Emlak Konut verilerine göre, 2029 yılında tamamlanması hedeflenen 2 bin 214 dairelik projede şu ana kadar sadece 343 daire satılabildi ve inşaat ilerleme oranı henüz yüzde 12 seviyesinde kaldı.

YENİ HALKA ARZLARDA RÜZGAR TERSİNE Mİ DÖNÜYOR?

Damla Kent'te yaşanan bu sert kayıp, piyasaların gözünü son dönemde borsaya kote olan diğer şirketlere çevirdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun son iki haftada onayladığı yedi halka arzdan beşi işlem görmeye başlarken, bu şirketlerin ikisi şimdiden yatırımcısını hüsrana uğrattı.

Borsada çarşamba günü 30.26 liradan işlem görmeye başlayan Ekim Turizm hisseleri 26 liranın altına inerken, salı günü 15.41 liradan piyasaya giriş yapan Soho Giyim'in fiyatı 13 lira seviyesine kadar geriledi. Buna karşılık, son iki haftada halka arz olan diğer şirketler Orzaks İlaç, Golda Gıda ve Isvea hisseleri şu ana kadar yükseliş trendini korumayı başardı.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.