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Kaynak: İHA

İrlanda merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair’in Selanik-Memmingen seferini gerçekleştiren Boeing 737-8AS tipi uçakta panik dolu anlar yaşandı.

Uçuş sırasında uçağın hasar gören motorundan kopan bir parçanın kabin penceresine çarpmasının ardından uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay sırasında bir yolcu, kırılan camdan dışarı uçma tehlikesi atlattı.

Kabin penceresinin kırılmasının ardından kabindeki oksijen maskeleri açıldı ve uçakta panik yaşandı. Bu sırada 61 yaşındaki bir Sırp yolcu, basınç farkının etkisiyle kırılan camdan dışarı çekildi. Yerel basındaki haberlere göre, başı ve omuzları uçağın dışına çıkan yolcunun hayatı, bacaklarına tutunan eşi tarafından kurtarıldı.

"BÜYÜK BİR FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"

Olaya ilişkin bir açıklama yapan Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu Başkanı Michalis Giannakos, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ve uçağın dönmesinin ardından Sırp yolcunun tedavi altına alındığını açıkladı.

Giannakos, uçuş sırasında vücudu kısmen uçağın dışına çıkan yolcunun eşi tarafından yaklaşık beş dakika boyunca tutulduğunu ve nihayet diğer yolcuların da yardımıyla kabinin içine çekildiğini söyledi.

Giannakis, yolcunun yaşadığı şok, sürtünmeden oluşan yaralar ve uçağın dışında donma etkisi nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı. Yetkililer, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bölge basınındaki haberlere göre Selanik’ten Almanya’nın Münih kenti yakınlarındaki Memmingen’e gitmesi planlanan FR1879 sefer sayılı uçuş, düşük maliyetli hava yolu şirketinin iştiraki Malta Air tarafından gerçekleştiriliyordu.