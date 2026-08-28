İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen ‘rüşvet soruşturması’ kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile belediye başkan yardımcısının şoförleri gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu başkan yardımcısı G.P'nin şoförü M.K, gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P, N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alınmıştı.
Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında "ev hapsi" kararı verilerek görevden uzaklaştırılmış, daha sonra görevine iade edilmişti.
Seferihisar Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekilliğine seçilmişti.