Olay Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana geldi. Piraziz İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan Emrah Sevim, evinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Emrah Sevim'in emniyet teşkilatında örnek gösterilen bir personel olduğu ve herhangi bir kötü alışkanlığının bulunmadığı öğrenildi.

Sevim'in cenazesi kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Adli Tıp'a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON MESAJI YÜREK BURKTU

Evli ve bir çocuk babası olan polis memuru Sevim'e ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Sedat Peker'in etiketlendiği paylaşımdaki mesajda, "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun" ifadeleri yer aldı.