Sedat Peker, darda kalan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kanserini yendiğini belirten ama borçlarını kapatamadığı için herkesten helallik isteyen Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Saadet Gürses'in borçlarını kapattı.

Gürses çektiği videoda mutluluğunu gizleyemezken Sedat Peker'e şükranlarını sundu.

Gürses açıklamasında, "Bir adam düşünün, beni denizin dibinden çıkarttı. Bir adam düşünün, ölmeye karar verdiğim bir zamanda beni oradan kurtardı ve bir adam düşünün, oturup kahve dahi içmediği halde, tanımadığı halde bana yardımı etti, bir kelimemle. İsteğimiz de Türkiye'deki bütün insanlara yaptığı gibi, 2 milyon TL'nin üzerinde borcumu kapattı" ifadelerini kullandı.

'O beni ölümden kurtardı'

Sedat Peker'in kendisini ölümden kurtardığını dile getiren Gürses," O beni ölümden kurtardı. Kral Sedat Peker, o bütün insanların meleği, bütün insanların yardımcısı. Bunu ancak Sedat Peker yapardı, kral adamdı, kral gibi yaptı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Dualarımız hep onunla. Çünkü benim gibi Türkiye'de ona çok yardım ettiği insanlar var. Herkese gönül kapısı açık. Herkese yardım ediyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Çocuklarına, eşine bağışlasın. Ne olur bütün Türkiye'deki insanlar da ona dua etsinler" dedi.

Sedat Peker'in bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.