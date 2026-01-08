Sedat Peker, sosyal medyada kendisinden yardım isteyen insanlara sessiz kalmıyor. Son olarak 37 yaşında beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyleyen Şafak Çelik, çektiği bir videoda kumar borçlarının olduğunu belirterek Sedat Peker'den yardım istemişti.

Çelik'in hayatına son vermesinin ardından çektiği yardım videosu kısa süre içerisinde yüzbinlerce görüntülenme aldı. Çelik'in yardım talebine Sedat Peker karşılık verdi.

Çelik'in ailesinin bütün borçlarını kapatan Peker, yaşlı çifte yeni bir daire aldı. Yaşlı çift çektikleri video ile Sedat Peker'e teşekkürlerini ilettiler.