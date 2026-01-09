Ünlü çiftin minik oğulları Ömer Erk için hazırlattığı oda, lüks detaylarıyla “bu kadarı da fazla” yorumlarına neden oldu.
Çağlar Söyüncü’nün oğlu için yaptığı harcama dudak uçuklattı: Bir sandalye bile 300 bin TL
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü ile eşi, moda tasarımcısı Serra Söyüncü’nün oğulları için yaptığı harcama sosyal medyada gündem oldu.
Özellikle tek bir sandalye için ödenen rakamı duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Çocuk odası için yapılan harcamalar adeta servet değerinde.
2024 yılında evlenen Çağlar ve Serra Söyüncü çifti, evlerinin dekorasyonunu baştan aşağı yenileme kararı aldı.
Oğulları için özel olarak tasarlanan minyatür mobilyalar tercih eden çift, şeffaf bir sandalyeye 300 bin TL, ikili sehpaya 250 bin TL, masa üstü lambasına 136 bin TL ve küçük kitaplığa 64 bin TL ödedi.
Bununla da yetinmeyen Söyüncü çifti, oğullarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek için aldıkları uzanma koltuğu için 226 bin TL harcadı. Ayrıca beş adet özel tasarım sandalye için toplamda 500 bin TL’yi gözden çıkardıkları öğrenildi.
Lüksün sınırlarını zorlayan bu tercihler magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.
EVİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM HÜLYA DUYAR OLDU
Öte yandan eviyle gündeme gelen bir diğer ünlü isim ise usta oyuncu Hülya Duyar oldu.
55 yaşındaki başarılı sanatçı, yıllardır yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle Türk televizyonunun en saygın isimleri arasında bulunuyor. Güçlü oyunculuğu ve doğal performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Duyar, bu kez kariyeriyle değil eviyle dikkat çekti.
Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Hülya Duyar’ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Boğazı manzaralı evi izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Zarif dekorasyonu ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken ev, kısa sürede sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.