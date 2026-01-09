79 yaşındaki multimilyoner eş ilanı verdi... Aradığı kriterlerin hepsi de birbirinden tuhaf

İngiliz multimilyoner, genç eş ısrarının ardında vergi gerekçesi olduğunu da açıkça dile getiriyor. İngiltere’deki miras vergisine atıf yapan Slade, “Malikaneyi ölüm vergisi nedeniyle ancak eşime devredebilirim, o da daha sonra akrabalarıma bırakır. Bunun için en az 20 yaş küçük olmalı ve yedi yıl yaşamalı” dedi.