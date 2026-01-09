79 yaşındaki multimilyoner eş ilanı verdi... Aradığı kriterlerin hepsi de birbirinden tuhaf

Sir Benjamin Slade, kendisine eş bulmak için ilginç koşulların yer aldığı bir ilan yayımladı.
50 bin sterlin maaşa kendisine erkek çocuk doğuracak genç bir eş arıyor ama istediği şartlar birbirinden tuhaf.
Sir Benjamin Slade, kendisine eş bulmak için ilginç koşulların yer aldığı bir ilan yayımladı.
50 bin sterlin maaşa kendisine erkek çocuk doğuracak genç bir eş arıyor ama istediği şartlar birbirinden tuhaf.
Slade’in ilk şartı adayın yaşı...
Yeni Bayan Slade’in kendisinden en az 20 yaş küçük olması gerekiyor. Aristokrat, eş adayının "doğurgan” olmasını beklediğini söyleyerek en az iki erkek varis istediğini belirtti. Slade, “İki oğlan yeter ama üç olursa daha iyi. Bu, aile için gerekli” ifadelerini kullandı.
Adayların 1.68 metreden uzun olması, Akrep burcu olmaması ve The Guardian gazetesi okumaması gerekiyor.
“Yoksulları ve kısa boyluları istemediğini” söyleyen Slade, “Benim için Kanada, ABD, Almanya ve Kuzey Avrupa’dan insanlar uygun. Bir Eskimo ile evlenemem” dedi.
Slade, ülkesinin baş harfi ‘I’ olan ve bayrağında yeşil renk bulunan ülkelerden kadınların (İrlanda, Hindistan, İtalya, Fildişi Sahili, İran) başvurmasını da istemiyor.
'Helikopter de kullansın'
Sir Benjamin'in beklentileri bununla da bitmiyor. Adayların av tüfeği ruhsatına, sürücü belgesine, tercihen helikopter kullanma lisansına, idari yeteneklere, hukuk ve muhasebe bilgisine sahip olması bekleniyor.
Slade, eşinin iki şatoyu, bir arazinin idaresini ve avcılık alanını yönetebilecek becerilere sahip olması gerektiğini belirtiyor.
İngiliz multimilyoner, genç eş ısrarının ardında vergi gerekçesi olduğunu da açıkça dile getiriyor. İngiltere’deki miras vergisine atıf yapan Slade, “Malikaneyi ölüm vergisi nedeniyle ancak eşime devredebilirim, o da daha sonra akrabalarıma bırakır. Bunun için en az 20 yaş küçük olmalı ve yedi yıl yaşamalı” dedi.
Slade, seçeceği eşine 50 bin sterlin maaş, ikramiye, ev, araba ve tatil imkanı verecek.