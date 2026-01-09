En düşük emekli maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu

Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanan 2025 yılının son enflasyon verisiyle maaş farkları belirlenmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam almıştı. En düşük emekli aylığı için gözler bugün TBMM'ye sunulacak olan yasa teklifine çevrildi.
En düşük emekli aylığı için gözler bugün TBMM'ye sunulacak olan yasa teklifine çevrildi. Masadaki rakam ise ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar haberimizde…
Asgari ücretli yüzde 27, memur ve memur emeklisi yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 12,19 oranında zammı kesinleşti. En düşük emekli aylığı alanlar ise bugün maaşlarının ne kadar zamlandığını öğrenecek. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 12,19 oranında zamlanması durumunda18 bin 939 TL’ye geliyor.
AK Parti tarafından kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma Meclis'e geliyor. En düşük emekli aylığı için son dönemece girilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi yönetiminin yaptığı toplantının ayrıntıları ise belirlendi.
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberinde; AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili ortak bir neticeye ulaşıldığını söylemişti. Işıkhan, “Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum” demişti.
Emekli zirvesinin ayrıntıları ise ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katıldığı toplantıda en düşük emekli maaşı masaya yatırıldı. Bütçe imkanları doğrultusunda en düşük emekli aylığının nasıl arttırılabileceği konuşuldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELİRLENDİ
İki senaryo masaya yatırıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 TL zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye gelecekti. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18.6'lık oranda artış yapılması konuşuldu. Buna göre hükümet, en düşük emekli aylığına memurlara verilen zam oranı kadar yüzde 18.6 oranında güncelledi. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL'ye gelecek.
BÜTÇEYE ETKİSİ NASIL OLACAK?
Bu maaştan yararlanacak vatandaş sayısı da 4 milyon 692 bin olacak. Bu artışın bütçeye etkisi ise 6 ayda 70 milyar TL olduğu tespit edildi. Zamma ilişkin düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak. Teklif, bugün AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından kamuoyuna duyurulacak. Aynı zamanda torba teklifte asgari ücret işveren desteğinin 1000 TL'den 1270 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bulunacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağkur emekli zammı ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar devam edecek. Teklif yetişirse emekliler yeni maaşını 20 bin TL üzerinden almış olacak.
Emeklilerin maaşlarını alacağı takvim:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak