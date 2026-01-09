En düşük emekli maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELİRLENDİ

İki senaryo masaya yatırıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 TL zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye gelecekti. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18.6'lık oranda artış yapılması konuşuldu. Buna göre hükümet, en düşük emekli aylığına memurlara verilen zam oranı kadar yüzde 18.6 oranında güncelledi. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL'ye gelecek.