Yeniçağ Gazetesi
09 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi

Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 9 Ocak 2026 Cuma günü planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle ve sokakların detaylı listesi, BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Haberi Paylaş
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 1

Yetkililer, planlı çalışmaların enerji altyapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Vatandaşların kesinti saatlerini ve kapsamını resmi siteden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

1 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 2

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

2 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 3

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

3 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 4

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

4 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 5

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

5 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 6

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

6 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 7

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

7 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 8

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

8 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 9

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

9 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 10

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

10 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 11

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

11 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 12

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

12 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 13

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

13 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 14

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

14 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 15

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

15 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 16

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

16 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 17

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

17 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 18

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

18 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 19

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

19 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 20

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

20 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 21

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

21 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 22

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

22 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 23

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

23 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 24

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

24 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 25

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

25 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 26

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

26 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 27

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

27 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 28

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

28 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 29

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

29 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 30

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

30 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 31

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

31 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 32

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

32 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 33

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

33 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 34

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

34 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 35

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

35 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 36

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

36 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 37

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

37 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 38

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

38 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 39

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

39 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 40

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

40 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 41

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

41 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 42

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

42 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 43

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

43 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 44

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

44 45
Megakent'te karanlık cuma: Sizin mahalleniz listede mi? İstanbul'da planlı elektrik kesintisi - Resim: 45

9 Ocak 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

45 45
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro