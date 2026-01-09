Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler

Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş listesini güncelledi. Listede mantı, lahmacun harcı gibi ürünlerdeki uygunsuzluklar dikkat çekti.

Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılının ilk Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yayımlanan güncel listede, dana etli olduğu beyan edilen ürünlerde kanatlı eti ve sakatat karıştırıldığı resmi raporlarla belgelendi.

Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler - Resim: 2

Dana Etli Sinop Mantısı: Ankara Mamak'ta üretilen dana etli mantı içeriğinde yapılan incelemelerde "Kanatlı Eti Tespiti" gerçekleştirildiği bildirildi.

Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler - Resim: 3

Lahmacun Harcı: Ankara’nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın lahmacun içi harcında "Kanatlı Eti Tespiti", "Sakatat (Baş Eti) Tespiti" ve "Sakatat (Dil) Tespiti" yapıldı. Benzer şekilde Balıkesir Edremit'teki bir işletmenin lahmacun harcında da kanatlı eti tespit edildi.

Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler - Resim: 4

Et Ürünleri: Antalya ve Ankara’daki bazı işletmelerin dana kıyma, kasap köfte ve dana sucuk ürünlerinde de kanatlı eti karıştırıldığı saptandı.

Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler - Resim: 5

Peynir Grubu: Bursa Gemlik ve Bilecik Osmaneli'ndeki üreticilerin tost peyniri ve tam yağlı kaşar peyniri ürünlerinde "Bitkisel Yağ Tespiti" ve "Natamisin Tespiti" yapıldı.

Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler - Resim: 6

Yoğurt ve Muhlamalık Peynir: Gaziantep Şahinbey'de bir firmanın kaymaklı yoğurdunda "Nişasta Tespiti" yapılırken, Samsun Terme'de üretilen muhlamalık peynirde hem yağ oranının düşük olduğu hem de nişasta kullanıldığı saptandı.

Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler - Resim: 7

Tereyağı ve Kaymak: Bursa'da üretilen manda kaymağında inek sütü, tereyağında ise süt yağı harici yağ tespit edildi.

Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler - Resim: 8

Zeytinyağı: Aydın ve İzmir’deki çeşitli markalara ait naturel sızma zeytinyağlarında "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı.

Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler - Resim: 9

Bal: Ankara ve Mersin merkezli bazı firmaların süzme çiçek ballarında "Taklit veya Tağşiş Tespiti" gerçekleştirildiği açıklandı.

