Mantı, lahmacun... Bakın dana eti diye ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılının ilk Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yayımlanan güncel listede, dana etli olduğu beyan edilen ürünlerde kanatlı eti ve sakatat karıştırıldığı resmi raporlarla belgelendi.