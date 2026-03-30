Seda Sayan, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde azmettirici olduğu şüphesiyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nu eleştirdi.

Sayan, anne Kalaycıoğlu’nun kızının eski sevgilisi rap’çi Vahap Canbay hakkında söylediği, “Kızım Canbay’dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı” sözlerine karşılık verdi.

'EVLADINIZIN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE POLİSE BAŞVURUN'

Sayan, "Kızına kafa atan adamı hemen gidip polise şikâyet edeceksin. Kızıma kafa attı, ne demek? Neticede ne oldu? Çocuk dedi ki, ‘Var mı elinizde rapor?’ Buradan tüm ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde polise başvurun. Bu ülkede polis var, gidin şikâyet edin. Böyle bir şey yaşandıysa emniyet şart."