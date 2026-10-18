Kaynak: Diğer

Sosyal yardımlar kapsamında 2027 ve 2028 yılları için öngörülen harcama belli oldu. Aile Bakanlığı bütçesine 2027 için 345,2 milyar TL’lik, “Seçim yılı” olacağı belirtilen 2028 için ise 409,9 milyar TL’lik, “Sosyal yardım” ödeneği eklendi.

BÜTÇE TEKLİFİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Birgün'de yer alan haber göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe teklifinin detayları belli oldu. Bakanlığa, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar kapsamında 2027 yılı için 345 milyar 202 milyon 248 bin TL teklif edildi.

Genel seçimlerin gerçekleştirileceği yıl olarak ileri sürülen 2028 yılında kullanılacak sosyal yardım ödeneğinin büyüklüğü de dikkati çekti. 2027 yılı için 345,2 milyar TL olarak teklif edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım bütçesinin, “Seçim yılı” olarak öne sürülen 2028 yılında 400 milyar TL’yi aşacağı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe teklifinde, 2028 yılı sosyal yardım ödeneği 409 milyar 982 milyon 827 bin TL olarak öngörüldü.

YILLARA GÖRE BÜTÇE HARCAMALARI

İktidar, “Yoksullukla mücadele” kapsamında her yıl on milyarlarca lira kaynak kullanıyor. 2021 yılında 50 milyar 781 milyon 566 bin TL olan iktidarın sosyal yardım harcaması, 2022-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2022: 55 milyar 171 milyon 122 TL

• 2023: 97 milyar 181 milyon TL

• 2024: 166 milyar 378 milyon TL

• 2025: 359 milyar 184 milyon TL