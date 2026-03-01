Mahmut Aydın gdh.digital'deki bugünkü yazısında CHP'den kulis bilgisi verdi. Malatya denilince akla CHP ve Veli Ağbaba'nın geldiğini söyleyen Aydın partide başka Malatyalı isimlerin olduğunu da ifade etti. Meclis kulisinde bir grup gazeteci ile birlikte Veli Ağbaba ile sohbet ettiğini anlatan Mahmut Aydın merhum Başbakan Mesut Yılmaz'ı hatırlatarak "Meğer dönemin Başbakanı Yılmaz’ın yemek yediği o küçük köyden pek çok CHP yöneticisi çıkmış. Bahsettiğimiz köy, Hekimhan ilçesine bağlı Ballıkaya Köyü." dedi.

Aydın'ın "Yargıda kadrolaşma tartışmaları denilince hatırlanan eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, CHP’nin hem göz doktoru hem avukat olan Grup Başkanvekili Murat Emir, yine tıp doktoru olan ve CHP’de uzun süre milletvekilliği yapan Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Ballıkaya Köyü’nden." ifadeleri de dikkat çekti.

"Bu arada Diyarbakır’ın Dicle ilçesi nüfusuna kayıtlı 5 milletvekilinin TBMM’de görev yaptığını biliyor muydunuz?" diyen Mahmut Aydın DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AKP İstanbul Milletvekili Selim Ensarioğlu, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in isimlerini saydı.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye olunca soluğu memleketi Adana’da aldığını söyleyen Mahmut Aydın "Karalar’ı bir telefonla bile aramadıkları kulislerde konuşulmaya başladı. Geçen hafta Zeydan Karalar’ın Ankara’ya geldiği ve parti içi muhalefetten bir grupla görüştüğü iddia edildi. Karalar’ın Ankara’da CHP Genel Merkezi’ni de ziyaret etmediği belirtiliyor. Karalar, yakın çevresine bazı iddiaların aksine “CHP Genel Başkanlığına da cumhurbaşkanlığına da” aday olmadığını söylemiş." ifadelerini kullandı.

"BARAJ YÜZDE 3'E DÜŞÜRÜLECEK İDDİASI"

"Size aktaracağım senaryo da muhalefet partilerine ait." diyen Mahmut Aydın, Seçim Kanunu değiştirileceğini ve seçim barajının yüzde 3’e indirileceğini söyledi. Aydın böylelikle muhalefet blokunun büyük partilerle ittifak yapmasının önleneceğini küçük partilerin birleşerek seçime katılacağını ifade etti.

'CHP'NİN MUTFAĞINDAKİ YABANCILAR ABDULLAH GÜL'ÜN REFERANSIYLA ALINMIŞ'

Aydın kulis yazısına şöyle devam etti:

"Daha önce bu köşede CHP içindeki tartışmaları aktarırken, Gelecek ve DEVA Partilerinden Ekrem İmamoğlu’nun talebiyle CHP yönetimine getirilen isimlere sıcak bakılmadığını ve “CHP’nin mutfağındaki yabancılar” olarak tanımlandıklarını yazmıştım. Meğer bu işin devamı da varmış.

Bazı medya mensupları, İmamoğlu’nun ziyaretçilerine “Ben cumhurbaşkanı adayı olamazsam Abdullah Gül’ü aday yapın” dediğini öne sürdü. Bu iddiayı doğrulatamadık ancak başka bilgiler öğrendik. Meğer CHP’nin mutfağındaki yabancılar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün referansıyla ve İmamoğlu’nun talebiyle CHP yönetimine alınmış.

Seçim Kanunu değişiyor mu? Baraj yüzde 7’den 3’e mi düşürülecek? Küçük partilere şans mı tanınacak? Yeni bir demokratikleşme paketi mi geliyor? Başkentte konuşulanlar bunlar.

CHP’deki birden fazla muhalif grubu tanımlarken “hizipler yeniden ortaya çıktı” demiştim. İstanbul’da görev yapmış eski ilçe başkanlarının “arınma” çağrısından sonra ihraç edilmeleri, muhalefetin bayrak açmasına yol açtı. Bunun üzerine peş peşe açıklama yapan milletvekilleri durumu eleştirdi. Bu milletvekillerinin disipline verileceği haberi gerginliği daha da artırdı. Genel Başkan Özel, iddiaları yalanlamak zorunda kaldı. Bazı CHP milletvekilleri ise itirazların önce kapalı grup toplantısında dillendirilmesini istiyor."