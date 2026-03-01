CHP’nin yaklaşık 138 kişiden oluşan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ekibi, 18 bakanlık için 90 öncelikli vaadini belirledi. Cumhuriyet'ten Sarp Sağlam'ın haberine göre, CHP lideri Özgür Özel, yarın partisinin genel merkezinde "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" sloganıyla düzenleyeceği toplantıda, 18 bakanlık için hazırlanan 90 vaat anlatılacak.

CHP’nin Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, yarın yapılacak tanıtımla ilgili “Yaklaşık 138 kişilik bir ekibimiz var. Gölge Bakan olarak da adlandırdığımız politika kurulu başkanlarımızın öncülüğündeki tüm bu yapıyı tanıtacağız. Politika kurulları kendi alanlarında 5 öncelikli vaadi tespit etti. Genel başkanımız da bunların bir demetini açıklayacak. Vaatleri 81 ilde anlatacağız” dedi.

VAATLERDE NELER VAR?

CHP lideri Özel’in gündeme getirmesi beklenen vaatlerden bazıları şunlar:

- Eğitimde yapılacak icraatlar kapsamında okulların eksik öğretmen, güvenlik ve temizlik görevlisi atamaları yapılacak. Öğretmen alımlarındaki mülakat uygulaması kaldırılacak. CHP’li belediyelerin uyguladığı ücretsiz temiz su temini, bakanlık politikası haline getirilecek.

- Gençlere verilecek destekler kapsamında dar gelirli öğrenciler için Kira Destek Fonu kurulacak. 25 yaş altı gençleri koruyan Genç Kiracı Yasası hazırlanacak.

- Emekliler için, CHP iktidar olursa ilk yılda en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilecek. Geçim sıkıntısı çeken yurttaşlar için Temel Vatandaşlık Geliri desteği sağlanacak.

- Tarımda “Garantili Alım Modeli” oluşturulacak. Çiftçi ekim öncesinde ürününün fiyatını, alıcısını, ödeme koşullarını ve kalite standartlarını görebilecek.

- Sağlıkta halkı özel sektöre muhtaç bırakan bir anlayış yerine kamucu bir bakış olacak. Sistemin odağında Halk Sağlığı Merkezleri olacak. Aile hekimleri kamu binalarında çalışacak. 5 yılda 150 bin yeni sağlık çalışanını istihdam edilecek. 65 yaşın üstündeki yurttaşlara her 6 ayda bir evlerinde ziyaret gerçekleştirilerek kan basıncı, kan şekeri kontrolü gibi kontroller yapılacak.

- Adalet alanında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı değiştirilecek. Adalet Bakanı ve yürütme hiçbir temsilcisi, bu kurulda yer almayacak. Kurulların üyeleri yüksek yargı mensupları tarafından seçilecek. Yargı mensuplarının göreve alımından atamalarına, terfilerine ve performans değerlendirmelerine dair tüm süreçler şeffaf ve önceden belirlenen kriterler çerçevesinde yürütülecek. Dosya görülme süresi uzamış yüksek mahkemelerin üye sayılarını artırarak, vatandaşın adalet talebi karşılayacak.