Show TV'nin izleyiciyle buluşan dizisi Rüya Gibi, gerileyen reyting rakamları yüzünden sona erme noktasına geldi. Yapımın 13. bölümde ekranlara veda edeceği duyurulurken, dizinin başrol oyuncularından Şebnem Bozoklu da bu kararı TikTok hesabından paylaştı.

Ahsen Eroğlu, Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu'nun yer aldığı Rüya Gibi, reyting kayıplarının ardından yayın gününü değiştirerek kurtuluş arasa da finalden kurtulamadı. Dizide Fiko karakteriyle tanınan Şebnem Bozoklu, TikTok'ta yayımladığı videoda finali resmen açıkladı. Bozoklu, paylaştığı videonun altına "13. bölüm son bölümümüzmüş" açıklamasını ekledi.