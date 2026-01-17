SDG/YPG ve Suriye arasında başlayan çatışmalar gidere şiddetlenirken, Şam yönetimi SDG/YPG'ye yönelik operasyon başlattığını açıkladı. 4 bölgede gerçekleştirilen saldırıların ardından SDG lideri Mazlum Abdi, sabah 7'den itibaren Fırat'tın doğusuna çekileceklerini duyurdu.

"Kuvvetlerimizi geri çekiyoruz"

Örgüt adına Abdi tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Dost ülkelerden ve arabuluculardan gelen çağrılar, entegrasyon sürecini tamamlama konusundaki iyi niyetimiz ve 10 Mart anlaşmasının şartlarını uygulama taahhüdümüz doğrultusunda, iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas bölgelerinden yarın sabah saat 07:00'de kuvvetlerimizi çekerek Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanmaya karar verdik."