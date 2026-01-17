Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, vatandaşın alım gücünü günden güne düşürürken, üstüne bir de ünlü isimlere ve siyasilere yapılan tutuklamalar, erken seçim çağrılarını daha da arttırdı. Araştırma şirketleri her ay düzenli olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri düzenleyip kamuoyuyla paylaşıyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma şirketi, Ocak ayı Cumhurbaşkanlığı anketini kamuoyuna aktardı.

İmamoğlu, Erdoğan’ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 53,9 ile önde olduğu görülürken, konuya ilişkin HBS araştırma şirketinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Şirket, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Ocak ayında 3.000 kişi ile yüz yüze görüşme metodu ile gerçekleşen araştırmamızda, Ekrem İmamoğlu %53,9 ile olası ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın önünde yer alıyor.”Kaynak: Ocak ayı Cumhurbaşkanlığı anketi: İkinci turda İmamoğlu mu yoksa Erdoğan mı kazanır?”