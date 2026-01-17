AKP, İstanbul için “Senin hayatından gidiyor” başlıklı bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada reklam panoları propagandalarla dolduruldu.

CHP, AKP'nin İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki reklam panolarına astığı afişler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, söz konusu afişler için suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

CHP'den suç duyurusu

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

“Haksızlıkları algı operasyonlarınızla örtbas edemezsiniz.

İl Başkanımız Özgür Çelik, Hukuk Komisyonumuz ve partililerimiz, İstanbul’un çeşitli noktalarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı çalışması amacıyla asılan reklam panoları hakkında Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Halkın iradesini ve gerçekleri hedef alan tüm girişimlere karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Ne olmuştu?

AKP, İBB'ye bağlı reklam şirketlerine de kayyum atanmasından sonra, bu panoları muhalefet aleyhine sloganlarla doldurdu. AKP, İstanbul’daki CHP belediyesinin çalışmadığını ima etti.

CHP lideri Özgür Özel, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın İBB'ye yönelik olarak düzenlediği ve şehir genelindeki reklam panolarına asılan afişlere sert tepki göstererek asılan afişlerin iftiradan ibaret olduğunu söyledi.

AKP’ye hakaret davası açacaklarını duyuran Özel, “16 milyon İstanbullu adına, yarın İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik gidecek ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne hakaret davası açacak. Milletin aklıyla alay ettikleri için bu davayı açıyoruz” sözlerini sarf etmişti.