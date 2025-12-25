Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi ile Colani liderliğindeki silahlı gruplar Şam'da iktidarı aldı. Ancak yeni yönetim, Suriye genelinde tam hakimiyete sahip olmadı.

Şam yönetimi ve Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında gerilim devam ediyor. Şam yönetimi SDG'nin kendisine bağlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini deklare ederken entegrasyon gündemde.

Öte yandan terör örgütü PKK'nın da çatı yapısı olan SDG'ye bağlı Liva Rakka ve Suvvar Rakka silahlı gruplarının Şam yönetimine geçtikleri açıklandı.

SDG'yi sarsan bu gelişme, kan kaybı olarak değerlendirildi.

'SDG GAYRİMEŞRU'

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Suvvar Rakka Komutanı Ahmed Aloush, Rakka konusunda bütün müzakerelerin SDG yerine yerli unsurlardan oluşan Rakka Vilayeti Siyasi Kurulu tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Ahmed Aloush, "Rakka Devrimciler Tugayı liderliği olarak, Şam hükümetiyle bizim adımıza müzakere etmesi için Rakka Vilayeti Siyasi Kurulunu yetkilendiriyoruz. Rakka halkının meşru siyasi temsilcisi bu kuruldur. Rakka'yı temsil eden başka hiçbir heyeti, özellikle de yıllar boyunca SDG ile iş birliği yapmış olanları, aşiret liderleri ve benzeri yapıları kabul etmeyeceğiz. SDG ve paralel yapılar gayrimeşrudur" ifadelerini kullandı.

Ahmed Aloush, halihazırda 4 bin 500 civarında savaşçılarının bulunduğunu ve bundan sonraki süreçte terör örgütü PKK-SDG yapılanması ile hareket etmeyeceklerini aktardı.

'BÜTÜN TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMALI'

Birleşik bir Suriye için mücadele edeceklerini vurgulayan Aloush, "PYD-YPG ulusal polis ve ordunun yeniden yapılandırılmasına kadar kontrol ettiği yerleri kendi halkına bırakıp çekilmelidir. Bununla birlikte Suriye Demokratik Güçleri, PKK-SDG hapishanelerinde tutulan bütün tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. DEAŞ tutukluları ve suç işleyenler ise şu anda uluslararası koalisyonun gözetiminde olan merkezi bir hapishaneye taşınmalıdır. Bu durum, Şam hükümetiyle DEAŞ tutuklularının durumu konusunda bir anlaşmaya varılana kadar devam etmelidir. Aksi halde; SDG'nin bu DEAŞ'lıları bölgede kaos çıkarmak için kullanılacağından kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.