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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin’i finale taşıyan Lionel Scaloni, önemli bir başarıya daha imza attı. Arjantinli teknik adam, Dünya Kupası tarihinde iki kez final oynayan 7. teknik direktör olacak.

Daha önce 2022’de de Arjantin ile final oynayan Scaloni, bu başarıyla futbol tarihinin en elit teknik direktörleri arasına adını yazdırdı.

TARİHE GEÇEN TEKNİK DİREKTÖRLER

Dünya Kupası tarihinde birden fazla final oynayan teknik direktörler şu şekilde:

Didier Deschamps – Fransa (2018, 2022)

Franz Beckenbauer – Almanya (1986, 1990)

Carlos Bilardo – Arjantin (1986, 1990)

Mario Zagallo – Brezilya (1970, 1998)

Helmut Schön – Almanya (1966, 1974)

Vittorio Pozzo – İtalya (1934, 1938)

Bu listeye giren son isim Lionel Scaloni oldu.

GÖZLER FİNALDE

Scaloni yönetimindeki Arjantin, finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Arjantinli teknik adam, bu karşılaşmayı da kazanması halinde kariyerine bir Dünya Kupası zaferi daha ekleme şansı yakalayacak.