Mersin merkezli olarak 9 ilde yürütülen kapsamlı operasyonda, kamuoyunda “sazan sarmalı” olarak bilinen yöntemle ev ve araç alım-satımı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir suç şebekesi çökertildi. Operasyonda 28 şüpheli ile hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliklerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelilerin sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin kullandığı belirlenen 3 ofis ile ikametlerde yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, suçta kullanıldığı değerlendirilen sahte polis muhabir kartı, başkalarına ait 16 kimlik, 20 banka ve kredi kartı, 30 gram esrar ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

700 kişi mağdur

Yapılan incelemelerde şebekenin ülke genelinde yaklaşık 700 kişiyi mağdur ettiği, şüphelilere ait banka hesaplarında ise suçtan kaynaklı yaklaşık 450 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6’sına adli kontrol uygulanmasına karar verildi, 7 şüpheli ise tutuklandı. Operasyonda yakalanan hükümlünün de cezaevine teslim edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suç organizasyonlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.