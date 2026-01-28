Yeniçağ Gazetesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
Arda Güler'e, Arbeloa ve Jose Mourinho'dan övgü dolu sözler

Arda Güler’e, Arbeloa ve Jose Mourinho’dan övgü dolu sözler

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile karşılaşıyor. Yıldız isimler Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK HEYECAN

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son hafta maçlarının tamamı bugün saat 23.00’te oynanacak.

Mourinho'nun komutasındaki Benfica, Real Madrid'i ağırlayacak. İki teknik adam da Arda Güler'in önemini vurguladı.

REAL MADRID'IN SERÜVENİ

Milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 15 puan topladı.

İspanyol ekibi, haftaya 3. sıradan giriş yapıyor. Madrid, ilk 8 için bu maçta hata yapmak istemiyor.

BENFICA ETKİSİZ

Benfica ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında sınıfta kaldı.

Portekiz ekibi, 7 maçta sadece 6 puan topladı ve haftaya 29. sıradan giriş yapıyor.

İKİ DEV İSİMDEN DE ÖVGÜLER

İki takımın da çalıştırıcıları, milli yıldız Arda Güler'in öneminden bahsetti.

ARBELOA'NIN YORUMU

"Şu anda, onda gördüklerimden bahsedebilirim: muazzam bir potansiyeli, yeteneği, vizyonu ve oyun değiştiren harika bir son pası var. Çok genç bir oyuncu ve gelişime açık birçok alanı var, ancak inanılmaz derecede sıkı çalışıyor. Defansif çalışması nedeniyle maçları bitirdiğinde yorgun düşüyor, ancak bize çok yardımcı oluyor."

“Orta sahanın ortasında veya forvetlerin yakınında en parlak şekilde ortaya çıkan yeteneğinden yararlanmak istiyoruz. Tüm bu durumlarda, gelişmeye devam etmesi gerekecek. En zorlu maçlar geldiğinde, bize kesinlikle yardımcı olacak. Zaman geçtikçe, küresel düzeyde çok önemli bir oyuncu haline gelecek.”

MOURINHO'NUN VURGUSU

Jose Mourinho da yaptığı basın toplantısında Real Madrid cephesinde Arda Güler'e dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

ARDA GÜLER'İN KARNESİ

Milli yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon 32 maça çıktı; 3 gol atarken, 11 de asist yaptı.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Aursnes, Prestianni, Barreiro, Sudakov, Pavlidis.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

Kaynak: Spor Servisi
