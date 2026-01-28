Arda Güler’e, Arbeloa ve Jose Mourinho’dan övgü dolu sözler

ARBELOA'NIN YORUMU

"Şu anda, onda gördüklerimden bahsedebilirim: muazzam bir potansiyeli, yeteneği, vizyonu ve oyun değiştiren harika bir son pası var. Çok genç bir oyuncu ve gelişime açık birçok alanı var, ancak inanılmaz derecede sıkı çalışıyor. Defansif çalışması nedeniyle maçları bitirdiğinde yorgun düşüyor, ancak bize çok yardımcı oluyor."