Arda Güler’e, Arbeloa ve Jose Mourinho’dan övgü dolu sözler

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK HEYECAN
Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son hafta maçlarının tamamı bugün saat 23.00’te oynanacak.
Mourinho'nun komutasındaki Benfica, Real Madrid'i ağırlayacak. İki teknik adam da Arda Güler'in önemini vurguladı.
REAL MADRID'IN SERÜVENİ
Milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 15 puan topladı.
İspanyol ekibi, haftaya 3. sıradan giriş yapıyor. Madrid, ilk 8 için bu maçta hata yapmak istemiyor.
BENFICA ETKİSİZ
Benfica ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında sınıfta kaldı.
Portekiz ekibi, 7 maçta sadece 6 puan topladı ve haftaya 29. sıradan giriş yapıyor.
İKİ DEV İSİMDEN DE ÖVGÜLER
İki takımın da çalıştırıcıları, milli yıldız Arda Güler'in öneminden bahsetti.
ARBELOA'NIN YORUMU
"Şu anda, onda gördüklerimden bahsedebilirim: muazzam bir potansiyeli, yeteneği, vizyonu ve oyun değiştiren harika bir son pası var. Çok genç bir oyuncu ve gelişime açık birçok alanı var, ancak inanılmaz derecede sıkı çalışıyor. Defansif çalışması nedeniyle maçları bitirdiğinde yorgun düşüyor, ancak bize çok yardımcı oluyor."
“Orta sahanın ortasında veya forvetlerin yakınında en parlak şekilde ortaya çıkan yeteneğinden yararlanmak istiyoruz. Tüm bu durumlarda, gelişmeye devam etmesi gerekecek. En zorlu maçlar geldiğinde, bize kesinlikle yardımcı olacak. Zaman geçtikçe, küresel düzeyde çok önemli bir oyuncu haline gelecek.”
MOURINHO'NUN VURGUSU
Jose Mourinho da yaptığı basın toplantısında Real Madrid cephesinde Arda Güler'e dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
ARDA GÜLER'İN KARNESİ
Milli yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon 32 maça çıktı; 3 gol atarken, 11 de asist yaptı.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Aursnes, Prestianni, Barreiro, Sudakov, Pavlidis.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.