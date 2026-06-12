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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sayıştay Başkanlığı seçimi kapsamında TBMM Başkanlığına yapılan başvurular saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Edinilen bilgilere göre başkanlık için toplam 12 aday başvuruda bulundu.

Başvuru yapan isimler arasında Sayıştay'ın farklı dairelerinde görev yapan üyeler, daire başkanları ve üst düzey bürokratlar yer aldı.

MEVCUT BAŞKAN METİN YENER YENİDEN ADAY

Başkanlık yarışında mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yanı sıra Sayıştay üyeleri, daire başkanları ve yöneticiler de adaylık başvurusunda bulundu.

Başvuran isimler arasında Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş, Sayıştay Başkan Yardımcısı Ahmet Tezcan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık da bulunuyor.

KRİTİK TARİH 16 HAZİRAN

Seçim sürecinin bir sonraki aşamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 16 Haziran'da toplanacak. Komisyonda oluşturulacak Ön Seçim Geçici Komisyonu, adaylar arasında oylama yapacak.

Bu oylama sonucunda en fazla oy alan iki adayın ismi TBMM Genel Kurulu'na bildirilecek ve nihai seçim Genel Kurul'da gerçekleştirilecek.

SAYIŞTAY BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?

Sayıştay Başkanı, TBMM Genel Kurulu'nda gizli oyla belirlenecek. Başkan seçilebilmek için, TBMM üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak şartıyla toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.

Seçilecek başkan 5 yıl görev yapacak. Aynı kişi en fazla iki kez Sayıştay Başkanlığı görevine seçilebilecek.

GÖREV SÜRESİ DOLAN BAŞKAN NE YAPACAK?

Mevzuata göre görev süresi sona eren Sayıştay Başkanı, yeni başkan göreve başlayana kadar görevini sürdürecek. Görevi sona eren başkan ise boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak görevine devam edecek.

Ayrıca boşalacak ilk üyelik kadrosu kendisine tahsis edilecek ve "en kıdemli üye" statüsünü kazanacak.

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık yarışı için 12 kişi başvurdu. Başvuruda bulunan isimler ve meslekleri başvuru sırasına göre şöyle:

"Metin Yener (Sayıştay Başkanı)

Abdullah Doğru (Sayıştay 8. Daire Üyesi)

İdris Bulut (Sayıştay 4. Daire Başkanı)

Abdullah Şimşek (Sayıştay 7. Daire Üyesi)

Mehmet Aksoy (Sayıştay Üyesi)

Ahmet Gümüş (Sayıştay Üyesi)

Bahtiyar Sazlık (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü)

Mustafa Gümüş (Keçiören Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Birim Sorumlusu)

İsmail Altıntaş (Sayıştay Başsavcısı)

Ahmet Tezcan (Sayıştay Başkan Yardımcısı)

Nejla Eroğlu (Sayıştay 6. Daire Başkanı)

Beyami Özdemir (Sayıştay 2. Daire Üyesi)"