Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ

Şavşat’ın karşı karşıya olduğu doğa ve çevre sorunları, 18 Ocak 2026 Pazar günü İstanbul’da düzenlenen kapsamlı bir panelle ele alındı. Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Şavşat’ın Doğa ve Çevre Sorunları” başlıklı panel, yoğun katılımı ve güçlü bilimsel içeriğiyle dikkat çekti.

TÜM KÖYLER TEMSİL EDİLDİ, SALON DOLDU

Şavşat Dernekleri Federasyonu’na bağlı derneklerin öncülüğünde ve Şavşat’ın tüm köylerinin katılımıyla düzenlenen panelde, yalnızca Şavşat değil, Artvin genelinde yaşanan çevresel tehditler bütüncül bir yaklaşımla masaya yatırıldı.

PROGRAM SAYGI DURUŞU İLE BAŞLADI

Panelin moderatörlüğünü, eğitime ve toplumsal çalışmalara uzun yıllar emek vermiş emekli öğretmen İsmail Çelik üstlendi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını Şavşat Derneği Başkanı Ertan Karagöz yaptı. Karagöz, Şavşat’ın artan çevresel baskılarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek dayanışmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

“ŞAVŞAT BİR DOĞA MİRASI DEĞİL, BİR YAŞAM KÜLTÜRÜDÜR”

Ardından söz alan Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, 2025 yazı boyunca akademisyenlerle birlikte Şavşat’ta yürütülen saha çalışmalarını ve yapılan tespitleri kapsamlı bir sunumla aktardı. Altun, Şavşat’ın yalnızca korunması gereken bir doğa alanı değil, geçmişten geleceğe uzanan bir yaşam kültürü olduğunu ifade etti.

MİLLETVEKİLİ BAYHAN’DAN TARİHSEL PERSPEKTİF

Programda daha sonra İstanbul Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan kürsüye davet edildi. Bayhan, Şavşat ve Artvin genelinde yıllardır süren çevre mücadelesini tarihsel bir çerçevede ele alarak, doğa tahribatının siyasal ve toplumsal boyutlarına dikkat çekti.

BİLİMSEL OTURUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Artvin’in Çevre Karnesi Masaya Yatırıldı

Panel oturumlarının ilk konuşmacısı Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu oldu. Kurtoğlu, Artvin genelini kapsayan çevre ve doğa sorunlarını bilimsel veriler ışığında değerlendirdi. Maden sahaları, HES ve RES projeleri, orman tahribatı ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi başlıklar detaylı şekilde ele alındı.

SU KAYNAKLARI VE EKOSİSTEM ALARM VERİYOR

İkinci konuşmacı Prof. Dr. Turgut Öztaş, Şavşat özelinde su kaynaklarının taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Derelerin yapısı, ekosistem dengesi ve çevresel baskıların yaratacağı riskler katılımcılarla paylaşıldı.

MADEN FAALİYETLERİNİN ETKİLERİ BİLİMSEL VERİLERLE ANLATILDI

Panelin son konuşmacısı Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, 2025 yazı boyunca gerçekleştirilen saha çalışmalarının sonuçlarını aktararak, Şavşat’taki maden faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini bilimsel bulgularla ortaya koydu. Sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

SORU-CEVAP VE KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Panelin ilerleyen bölümünde Artvin’de Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esen Yağcı söz alarak Artvin genelinde yaşanan çevre sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yağcı, mücadelenin ancak toplumsal dayanışmayla güç kazanabileceğini vurguladı.

Soru-cevap bölümünde ise katılımcılar; maden tehdidi, su kaynaklarının korunması, orman tahribatı ve alternatif çevre politikalarına ilişkin görüş ve sorularını panelistlere yöneltti.

“BU MÜCADELE UZUN SOLUKLU”

Panelin kapanış bölümünde Şavşat Dernekleri Federasyonu adına yapılan açıklamada, soğuk kış şartlarına rağmen salonu dolduran tüm katılımcılara teşekkür edildi. Ayrıca İstanbul dışından gelerek bilgi ve birikimlerini paylaşan akademisyenlere şükranlar sunuldu.

Açıklamada, bu panelin tek seferlik bir etkinlik değil, Şavşat’ın doğasını korumaya yönelik uzun soluklu bir bilinç ve dayanışma sürecinin parçası olduğu vurgulanarak, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kamuoyuna saygıyla duyuruldu.