Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in kültür hazinesi Şavşat, yüzyıllardır süregelen bir geleneği bir kez daha yaşatmaya hazırlanıyor. Tarihi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanan Veliköy Kar Üstü Karakucak Güreşleri, bu yıl 6–7–8 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle 29. kez gerçekleştirilecek. Sporun, kültürün, müziğin ve dayanışmanın iç içe geçtiği organizasyon, bölgenin en önemli kültürel miraslarından biri olarak dikkat çekiyor.

Etkinlikler; Artvin Valiliği, Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediye Başkanlığı, Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Derneği iş birliğiyle düzenleniyor. Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelecek sporcular ile misafirler için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

İLK GÜN: AŞIKLAR GELENEĞİ KARLA BULUŞACAK

Etkinliklerin ilk günü olan 6 Şubat 2026’da, Şavşat’ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan, açık hava kültürünün güçlü temsilcilerinden Aşık Kara anısına büyük bir Aşıklar Şenliği düzenlenecek. Türkiye’nin birçok bölgesinden gelecek ünlü aşıklar, sözün ve sazın gücüyle hem geleneği yaşatacak hem de duygusal anlar yaşatacak.

İKİNCİ GÜN: KAR ÜSTÜNDE YİĞİTLİK MÜCADELESİ

Etkinliklerin kalbi ise ikinci gün atacak. Veliköy köyünde yapılacak geleneksel kar üstü karakucak güreşleri, izleyenlere hem heyecan hem de geçmişe yolculuk sunacak. Karın üzerinde yapılan bu zorlu mücadeleler, ata sporunun doğayla iç içe yaşatıldığı nadir organizasyonlardan biri olma özelliğini taşıyor.

ÜÇÜNCÜ GÜN: ADRENALİN DOLU OFFROAD YARIŞLARI

Üçüncü gün ise doğa ve motor tutkunları için düzenlenecek offroad yarışları, etkinliğe farklı bir heyecan katacak. Karla kaplı zorlu parkurlarda yarışacak araçlar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

“BU SADECE SPOR DEĞİL, BİR KÜLTÜR NÖBETİ”

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse’den Duygusal Mesaj

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, güreşlerin taşıdığı anlamın sadece sporla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Veliköy Kar Üstü Karakucak Güreşleri, bizim için yalnızca bir müsabaka değildir. Bu organizasyon, dedelerimizin, atalarımızın bize bıraktığı bir kültür emanetidir. Karın üzerinde yapılan bu güreşler; sabrın, gücün, mertliğin ve kardeşliğin sembolüdür.

300 yıldır süregelen bu gelenek, Şavşat’ın ruhunu yansıtan en önemli değerlerden biridir. Bizler bugün bu mirası yaşatırken aslında geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyoruz. Gençlerimizin bu kültürü görmesi, hissetmesi ve sahip çıkması bizim için çok kıymetli.

Bu yıl da tüm kurumlarımızla birlikte büyük bir gayret içindeyiz. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak, bu kültürü en doğru biçimde yaşatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü bu güreşler sadece Veliköy’ün değil, Şavşat’ın, Artvin’in ve aslında Anadolu’nun ortak değeridir.”

“ŞAVŞAT’IN ADINI TÜRKİYE’YE DUYURAN BİR DEĞER”

Belediye Başkanı Durmuş Aydın’dan Vurgu

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da organizasyonun tanıtım açısından önemine dikkat çekerek duygusal bir mesaj verdi:

“Kar Üstü Karakucak Güreşleri, Şavşat’ımızın kimliğini yansıtan en özel etkinliklerden biridir. Bu organizasyon sayesinde hem geleneklerimizi yaşatıyor hem de ilçemizin adını çok daha geniş kitlelere duyuruyoruz.

Karın üzerinde verilen o mücadele aslında bir kültür mücadelesidir. Biz geçmişimizi unutmadığımızı, değerlerimize sahip çıktığımızı burada gösteriyoruz. Belediye olarak bu etkinliğin kusursuz geçmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Misafirlerimiz buraya sadece güreş izlemeye gelmeyecek; Şavşat’ın doğasını, insanını, misafirperverliğini ve kültürünü de görecek. Şavşat halkı olarak kapımız da gönlümüz de herkese açık.”

“VELİKÖY İÇİN BİR GURUR MESELESİ”

Muhtar Şentürk Kartal’dan Hazırlık Mesajı

Veliköy Köyü Muhtarı Şentürk Kartal ise bu yıl organizasyonun daha güçlü olacağını belirterek şunları söyledi:

“Bu güreşler Veliköy’ün simgesidir. Çocukluğumuzdan beri karın üzerinde yapılan bu mücadeleleri izleyerek büyüdük. Şimdi bizler de bu geleneği daha iyi şartlarda sürdürmenin sorumluluğunu taşıyoruz.

Bu yıl geçmiş yıllara göre daha planlı ve daha organize bir etkinlik hazırladık. Köyümüz, Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelecek sporculara ve misafirlere ev sahipliği yapacak. Bu bizim için sadece bir organizasyon değil, bir gurur meselesidir.”

KÜLTÜR, SPOR VE TARİH AYNI ZEMİNDE

Kar üstünde mücadele edecek güreşçilerin gösterileri kadar, etkinlik süresince düzenlenecek kültürel programlar da büyük ilgi görecek. 29. Veliköy Kar Üstü Karakucak Güreşleri, yerel ve uluslararası misafirler için hem tarihi hem de duygusal bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Şavşat’ta kar sadece toprağı değil, asırların geleneğini de örtüyor… Ve o geleneği yaşatmak için bir kez daha meydan kuruluyor.